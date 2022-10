“Non è umano, fa un altro sport!”: Napoli, ora De Laurentiis gongola

Il Napoli vince, sorprende e prosegue la sua cavalcata. Uno dei giocatori di Spalletti sta letteralmente incantando tutti.

In questa prima fase della stagione del Napoli, sono diversi i giocatori azzurri che si stanno mettendo bene in mostra. I tifosi sono estasiati anche da quello che è l’apporto dei nuovi arrivati, i giovani che durante l’estate sono sbarcati alla corte di Luciano Spalletti e che stanno convincendo tutti. Da Raspadori a Kim, passando per Kvaratskhelia, tutti elementi che hanno fin da subito dimostrato talento e grande valori.

Certo, in pochi avrebbero puntato su un avvio di stagione cosi importante. In estate i tifosi hanno mostrato grandi dubbi, soprattutto dopo aver visto partire giocatori leader come Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina o ancora Fabiàn Ruiz.

Eppure, il lavoro svolto da Giuntoli in sede di mercato, e quello di Spalletti sul campo, hanno dato merito a quanto costruito nel corso degli ultimi mesi. Ma c’è un elemento in particolare, uno dei giocatori arrivati in estate, che sorprendendo sempre di più, rubando la scena partita dopo partita.

Napoli, tutti pazzi di Kvaratskhelia: Trevisani non ha dubbi

Di sicuro Kvicha Kvaratskhelia è uno di quelli che ha sorpreso maggiormente. Arrivato in sordina, c’è chi non avrebbe mai pensato che il georgiano potesse fin da subito mostrare i numeri che si stanno registrando in questa prima parte del campionato. E cosi le analisi in televisione, sui social, in radio, si spendono tutte in favore del numero 77 azzurro.

Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione ‘Pressing’, ha mostrato tutta l’ammirazione nei confronti di Kvara, spendendo per lui parole di grande elogio. “C’è uno che fa un altro sport nel Napoli, si chiama Khvicha Kvaratskhelia e non è umano“, le parole di Trevisani. “E’ una cosa che non s’è mai vista nel calcio: uno che arriva dalla Georgia a 10 milioni – ha perseguito il giornalista – e s’impossessa del campionato italiano, del Napoli e della Champions League”, le dichiarazioni di Trevisani. E siamo soltanto all’inizio.