Calciomercato Napoli, l’annuncio è definitivo: l’agente svela tutto in diretta

Il Napoli continua nel percorso coronato di vittorie e, in ottica calciomercato, arriva un annuncio definitivo: le parole dell’agente.

Il Napoli vince anche contro il Bologna in campionato, nel corso di una partita rocambolesca. Il gruppo di Spalletti conduce perciò la classifica di Serie A con 26 punti. E ora ha ritrovato anche uno dei suoi giocatori fondamentali. Proprio sull’attaccante e sul futuro che lo attende ha parlato così il suo agente.

A mettere la firma sulla vittoria ottenuta contro il Bologna è stato ancora una volta Victor Osimhen. È suo il gol del 3-2, segnato al 69′, a cui i rossoblù non hanno saputo rispondere.

Osimhen è stato fin da subito uno dei giocatori posto sotto la luce dei riflettori, sia sotto il punto di vista delle prestazioni tenute in campo (e degli infortuni) sia sotto quello del calciomercato. Per questo motivo, quest’oggi, a parlare è stato direttamente il suo agente, Roberto Caldenda.

Napoli, parla l’agente di Osimhen: queste le dichiarazioni di Caldenda sul futuro dell’attaccante

Così l’agente di Victor Osimhen ha perciò parlato a ‘Kiss Kiss Napoli durante ‘Radio Goal’: “Ho esperienza e faccio questo mestiere da tantissimi anni. So come funziona la comunicazione”. “Non lo scopriamo adesso – ha continuato Calenda – che Osimhen è attenzionato da tanti club ma le cose si fanno in tre. Parlo poche volte, sono stato chiaro questa estate, l’ho detto e qualcuno l’ha seguito ma altri hanno preso una cantonata sulla partenza”.

Calenda ha poi concluso riferendo un annuncio definitivo sul futuro: “Victor vuole continuare col Napoli e giocare la Champions League con il Napoli. Ha un contratto lungo con il Napoli, il mercato è dinamico, ma la volontà è continuare sperando con ottimi risultati”.