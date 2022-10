Nessuno come il Napoli in Serie A: ennesimo record per Spalletti

Il Napoli ha ottenuto l’ennesimo record in questa stagione: lo ha fatto nel match contro il Bologna, mai successo in questa Serie A

Il Napoli soffre ma vince. La squadra di Spalletti ha battuto anche il Bologna, stavolta con un po’ di fatica ma con grande spirito e forza. Decisiva la rete di Victor Osimhen, tornato in grande spolvero: dopo la rete con l’Ajax, si è ripetuto al Maradona. Adesso è definitivamente tornato, e Spalletti non può proprio fare a meno di tenerlo fuori dai titolari.

Osimhen non fa altro che rinforzare ulteriormente un reparto d’attacco che in questi primi mesi ha dato semplicemente spettacolo. E infatti il Napoli è primo in classifica in campionato e in Champions League non solo per punti ma anche per gol fatti. Queste incredibili statistiche sono possibili grazie ad una fase offensiva fantastica, supportata da tutta la squadra: i terzini che spingono, i mediani che si inseriscono, i trequartisti che creano e gli attaccanti che segnano. Uno spettacolo, punto.

Napoli-Bologna, record in questa Serie A

Il Napoli continua a impreziosire la sua stagione non solo con il gioco, ma anche per numeri e statistiche. Ieri contro il Bologna, nonostante una partita difficile sul piano del risultato, è arrivato l’ennesimo record stagione. Come riportato da La Repubblica, la squadra di Spalletti ha tirato in porta 30 volte: nessuno mai fino ad oggi in Serie A in questo campionato ci era riuscito. Un altro dato che non fa altro che confermare il periodo di forma splendido degli azzurri.

E adesso con un Osimhen così si può davvero sognare in grande. Raspadori ha fatto benissimo, Simeone è ormai una certezza. Ma il nigeriano può essere davvero quell’arma in più per fare del Napoli una squadra in grado di vincere cose molto importanti, in Italia e non solo. Le caratteristiche dell’ex Lille, mentali oltre che tecniche, sono uniche in Europa: i tifosi se lo godono e forse, dopo Ajax e Bologna, si sono convinti che di lui non si può fare a meno.