“Accordo verbale”: calciomercato Napoli, colpaccio di Giuntoli

In arrivo un altro super colpo di Cristiano Giuntoli: il Napoli ha infatti trovato un accordo verbale con il big

Il Napoli viene da dieci vittorie consecutive, un rendimento pazzesco caratterizzato da spettacolari partite. Tutti i giocatori di Spalletti sono in gran forma, anche se è chiaro che alcuni spicchino più di altri. Come Kvaratskhelia, per esempio, ma anche Anguissa prima di infortunarsi e Kim. Poi c’è un giocatore che ha avuto una spettacolare evoluzione da quand’è arrivato all’ombra del Vesuvio: Stanislav Lobotka.

Arrivato nel gennaio 2020, con Gattuso -anche per problemi di peso- aveva trovato pochissimo spazio. Poi con Spalletti la metamorfosi e la scorsa estate si è preso il centrocampo azzurro, dopo gli ottimi segnali dell’anno scorso. Lobotka era stato pagato oltre venti milioni dal Celta Vigo e ha in vigore un contratto fino al 30 giugno 2025. Ma il rinnovo è solo questione di tempo.

Napoli, Giuntoli trova l’accordo con Lobotka

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Stanislav Lobotka: “Il centrocampista slovacco e il Napoli hanno trovato un accordo verbale per rinnovare il contratto. La firma ci sarà alla fine del mese di ottobre o all’inizio di novembre, la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2027 con un’opzione per un altro anno”. Un rinnovo che permette al giocatore di restare in azzurro anche fino a trentaquattro anni.

In pratica, quasi l’intera carriera dedicata al Napoli. Lobotka era stato criticato parecchio nella prima parte della sua esperienza, ma con l’arrivo delle prestazioni, sempre più positive, si è preso il centrocampo di Spalletti. Un gran colpo per tutto il club partenopeo.