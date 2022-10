Calciomercato Roma, Mourinho col fiato sospeso: blitz dall’Inghilterra

La Roma ha riconquistato il quarto posto dopo l’ultimo turno di Serie A. Josè Mourinho deve fare i conti con nuovi importanti problemi.

Con la vittoria in trasferta a Genova la Roma di Josè Mourinho è salita al quarto posto in classifica di Serie A. Il club giallorosso ha iniziato la stagione con grandi aspettative, ma allo stesso tempo ha avuto importanti problematiche, soprattutto legate agli infortuni. Il club capitolino ha infatti perso a inizio stagione Georginio Wijnaldum e nelle ultime settimane Paulo Dybala.

Il club capitolino dovrà fare a meno di entrambi fino al prossimo anno e Mourinho, complici gli impegni tra campionato ed Europa League, è costretto ad una totale emergenza. La Roma ha espugnato Genova per 1 a 0, ma ha evidenziato ancora una volta problemi offensivi.

Sia il Gallo Belotti che Tammy Abraham faticano a segnare con il tecnico che le sta provando davvero tutte per esaltare le loro caratteristiche. In particolare, il centravanti della Nazionale inglese vive una lunga crisi che lo ha portato in astinenza dal gol. Mourinho conta molto su di lui, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Roma, sirene inglesi per Abraham

Nonostante un inizio di campionato tutt’altro che esaltante Tammy Abraham continua a essere monitorato sul mercato. Il Chelsea ha teoricamente una clausola di riacquisto sul bomber britannico, ma nelle ultime ore è spuntata una clamorosa ipotesi. Su Abraham ci sarebbe l’ombra di una big di Premier League.

Il giornalista Simon Phillips, intervenuto ai microfoni del noto sito Givemesport, ha affermato che il Manchester United è sulle tracce di Abraham per la prossima stagione. I Red Devils cercano da tempo una prima punta ed avrebbero individuato nel bomber l’opzione giusta per il proprio attacco.