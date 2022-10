Napoli, splendida notizia prima della Roma: può succedere davvero

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti prepara il prossimo match: con la Roma potrebbe esserci un’importante novità

La nuova prova del nove per il Napoli si chiama Roma. I partenopei saranno impegnati contro la formazione di Mourinho nel prossimo turno. Una gara abbastanza insidiosa per Di Lorenzo e compagni perché i capitolini hanno trovato consistenza e continuità fino a questo momento.

I giallorossi occupano la quarta posizione in classifica e un’eventuale vittoria contro il Napoli gli permetterebbe di accorciare ulteriormente le distanze nella parte alta della graduatoria, motivo per il quale gli azzurri dovranno restare molto concentrati sull’obiettivo. Guai a cali di concentrazione. Spalletti, considerata le difficoltà della gara, confida in una buona notizia.

Napoli, con il Napoli può rivedersi Anguissa: Spalletti punta sul recupero immediato del centrocampista

Sarà una gara molto particolare per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è il grande ex della sfida. I suoi rapporti con i tifosi giallorossi tuttavia sono stati compromessi in buona parte dalla gestione di Francesco Totti negli ultimi anni di carriera dell’ex capitano e simbolo della Roma.

L’allenatore pertanto dovrebbe trovare ancora una volta un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La sua concentrazione però è rivolta esclusivamente sulla preparazione della partita e sulle mosse tattiche da preparare per fare scacco matto pure agli uomini di José Mourinho.

Secondo quanto riferito dall’inviato di ‘Sky Sport’ Massimo Ugolini pochi minuti fa potrebbero esserci novità rilevanti nel Napoli: “Lo staff azzurro deve monitorare le condizioni di Anguissa. In teoria potrebbe anche farcela ed esserci contro la Roma. Sicuramente è molto difficile ma lo desidera Luciano Spalletti. Il centrocampista è estremamente prezioso, sebbene le alternative siano importanti e del calibro di Ndombele che, però, nonostante l’ottima prestazione con il Bologna non ha i 90’ nelle gambe”, ha detto Ugolini in diretta da Castel Volturno.