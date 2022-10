“Mi piace il Napoli e i suoi tifosi”: la confessione del bomber serbo

L’ammissione dell’attaccante serbo spiazza i tifosi: è pazzo del Napoli e dei suoi tifosi

Il Napoli sta conquistando il cuore e la mente di tutti. Le prestazioni della squadra azzurra stanno entusiasmando non solo i tifosi azzurri, ma anche tutti gli appassionati di calcio, oltre ad addetti ai lavori che spendono sempre parole di elogio per Spalletti e i suoi ragazzi. Nelle ultime ore è arrivato un apprezzamento davvero inaspettato da un attaccante.

La Serbia sta vivendo un momento dal punto di vista calcistico davvero entusiasmante. Vlahovic è un vero e proprio fenomeno per il paese, ma non è l’unico: l’altro juventino Kostic e tanti altri talentuosi calciatori hanno costruito davvero una Nazionale forte, e fra questi c’è anche Mitrovic, l’attaccante del Fulham che segna a raffica e che ha una passione segreta: il Napoli.

Napoli, l’ammissione dell’attaccante serbo: “Ho un debole”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mitrovic ha confessato di esser stato vicino alla Serie A in passato, alla Roma. E non esclude un possibile approdo in futuro, anche se al momento sta benissimo in Premier League. Se potesse decidere, avrebbe già in mente la squadra in cui andare: “In passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri“.

L’attaccante del Fulham ha un debole per il Napoli e anche per i suoi tifosi. Un giocatore di grande grinta e garra come il serbo è inevitabilmente attirato dal clima caldo e infuocato del Diego Maradona. Inoltre parliamo di un giocatore fortissimo, con numeri da capogiro in Premier League con il Fulham. Se in futuro dovesse esserci l’occasione, potrebbe essere davvero un gran colpo per il Napoli e per la Serie A.