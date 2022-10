“Non possiamo…”: Napoli-Kvaratskhelia, la confessione spiazza tutti

Il Napoli si gode il talento abbacinante di Kvaratskhelia, ma occhio alla confessione che spiazza tutti i tifosi azzurri. E non solo…

Una stella, senza se e senza ma. Il talento di Kvaratskhelia ha squarciato in due il cielo del calcio italiano, come una vera e propria cometa. Nessuno si aspettava un impatto così tondo e così forte. Forse neanche il Napoli, che comunque si augurava di trovare un calciatore capace di prendere per mano questo nuovo ciclo tecnico, dopo i tanti addii di senatori e punti fermi.

“Per impatto mi ricorda Salah, che arrivò alla Fiorentina come scarto del Chelsea e sorprese tutti”: parola di Alberto Polverosi, firma del ‘Corriere dello Sport’, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo si è detto sbigottito dalla qualità del georgiano. “Già nelle amichevoli sembrava un fenomeno, ora lo ha dimostrato anche nelle gare vere e in quelle pesanti di Champions League”, ha continuato il noto giornalista.

“Non possiamo…”: Napoli, c’è la confessione di Polverosi su Kvaratskhelia

Di qui, Polverosi continua e confessa: “Non possiamo confinare Kvara ad un solo ruolo, non possiamo definirlo come un’ala punto e basta… Leao è un’ala in quel senso, mentre il georgiano ha un repertorio decisamente più ampio del milanista. Non c’è nulla che Kvaratskhelia non possa fare in campo, è uno che capisce l’andamento della partita. Non è semplicemente un giocatore a cui i compagni danno la palla per l’ultima giocata”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dell’esterno del Napoli, che Polverosi conclude così: “Non so dove possa davvero arrivare questo ragazzo. Se Kvaratskhelia continua a migliorare così e lo fa in Champions League, allora può diventare davvero uno da Real Madrid o Barcellona”.