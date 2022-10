PSG, mossa estrema dei tifosi del Barcellona per Messi: la situazione

Tentativo disperato dei tifosi del Barcellona per riavere Messi: denunciato il PSG, oggi l’udienza. Ecco cosa è successo

Nell’estate del 2021 è andato in scena uno dei trasferimenti più clamorosi di sempre: Lionel Messi dal Barcellona al Paris Saint–Germain. L’affare fra i Club non c’è stato perché la Pulce era in scadenza di contratto: si è trasferito a Parigi a parametro zero quindi ma con un ingaggio spaventoso, superiore ai 30 milioni di euro a stagione. Aggiunti ai salari di Neymar e Mbappé e di altre stelle della squadra – fra cui anche Donnarumma e Sergio Ramos – , rendono il monte ingaggi del PSG un qualcosa di pazzesco.

I tifosi del Barcellona non sono mai riusciti a superare il “trauma”: il giocatore più forte della loro storia – e fra i primi tre di quella di tutto il calcio – via a zero e senza mai essere sostituito a dovere. E adesso, a poco più di anno di distanza dall’addio, sognano il grande ritorno. E pur di farlo hanno preparato un’iniziativa davvero incredibile.

Messi-Barcellona: tentativo disperato dei tifosi

Come riporta Calcio&Finanza, un gruppo di soci del Barcellona e del più grande club di tifosi hanno denunciato il PSG per l’acquisto di Messi e per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. Oggi in Francia si è tenuta l’Udienza. In Ligue 1 le regole di tesseramento sono molto diverse rispetto a quelle della Liga Spagnola.

Su questa base il gruppo di soci e di tifosi hanno chiesto che il PSG venga sanzionato e che vengano fatte alcune modifiche alle regole, in modo che in futuro non si possa ripetere più una situazione del genere. Chi denuncia chiede che tutte le leghe d’Europa utilizzino le stesse regole del FPF.

Se la cosa non dovesse andare a buon fine, soci e tifosi hanno già pronto anche il piano B, che vede al centro dell’attenzione la Liga: Tebas, numero uno della lega, proporrà che le norme a livello finanziario del campionato spagnolo siano da modello per tutti i campionati d’Europa, quindi compresa anche la Serie A e la Premier League.