Calciomercato Napoli, doppio affare in corso: De Laurentiis gongola

Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere il doppio affare. I tifosi del Napoli gongolano, a breve potrebbe essere tutto ufficiale.

La stagione del Napoli prosegue a gonfie vele. In attesa del prossimo match contro la Roma, gli azzurri guidano sia la classifica dei Serie A che il girone di Champions League. Con la qualificazione già ottenuta agli ottavi in Europa si tratterà solo di definire la testa della classifica del raggruppamento.

Merito di una squadra assemblata con grande abilità dal direttore sportivo Giuntoli che, di fronte a diverse cessioni e addii importanti, è riuscito a rimpiazzare i partenti con giocatori altrettanto validi. Merito anche di Luciano Spalletti che, in poco tempo, ha creato uno spogliatoio ed un gruppo affiatato.

Adesso però la palla passa alla dirigenza sulla questione rinnovi. La macchina sapientemente assemblata e sapientemente guidata in questo inizio di stagione non può perdere pezzi. Ecco che il presidente De Laurentiis è pronto a intavolare trattative per prolungare il contratto di diversi calciatori vicini alla scadenza.

Napoli, al via i rinnovi: si parte con Anguissa e Rrahmani

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb i primi due rinnovi riguarderanno Zambo Anguissa e Amir Rrahmani. Il primo ha un contratto fino al 2026, ma la volontà è quella di riconoscergli un aumento per ricompensare le prestazione da parte del calciatore.

Per Rrahmani invece la scadenza è più vicina, nel 2024. L’intenzione è di prolungare il contratto per almeno altre 2-3 stagioni. Dopo Zerbin e Meret, e in parallelo alla trattativa per Stanis Lobotka, ecco quindi che De Laurentiis potrebbe regalare ai tifosi un altro doppio rinnovo.