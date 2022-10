Colpo di scena Superlega, c’è l’annuncio: “Succederà domani”

Clamoroso Superlega: l’annuncio arriva dalla Spagna e scuote il mondo del calcio, succederà domani

Il progetto Superlega, che ha scosso tutto il mondo del calcio lo scorso anno, non è finito. Anzi, è più vivo che mai. E l’annuncio che arriva direttamente dalla Spagna è un’ulteriore conferma del fatto che Florentino Perez, Laporta e Agnelli ci stanno ancora lavorando. I tre presidenti di Real Madrid, Barcellona e Juventus sognano questa nuova competizione in contrasto con la UEFA.

La notizia riportata da Marca infatti è davvero clamorosa e rischia di creare ulteriori problemi intorno alla questione. La UEFA ha combattuto duramente questa iniziativa, anche con alcune sanzioni. Anche i tifosi non l’hanno presa bene: ed è proprio grazie a queste protesta che i club inglesi, uno dopo l’altro, decisero per prima di ritirarsi dalla competizione. Dopo sono state seguite anche dalle altre, Milan e Inter comprese. Ma Juve, Real e Barcellona invece non hanno smesso di provarci. Ed è arrivata l’ennesima prova.

La Superlega è ancora viva: una incredibile conferma

Come scrive Marca, le tre società prima citate hanno dato mandato ad A22 Sports Management di promuovere il torneo e programmarlo, con particolar attenzione sulla struttura generale e sugli aspetti finanziari di questo stellare torneo. Florenzino Perez, Laporta e Agnelli hanno scelto il nuovo CEO della Superlega: è Bernd Reichard, dirigente sportivo che fino a poco tempo fa ha ricoperto la carica di amministratore delelgato della RTL Deutschland. La carica partirà da domani.

Si tratta di un’ulteriore prova del fatto che il progetto Superlega è tutt’altro che morto e archiviato. Anzi, è ancora vivo ed è probabile che nei prossimi mesi possa davvero prendere forma in maniera concreta. C’è da capire cosa succederà con i club che si sono tirati indietro, come nel caso delle inglesi o di Milan e Inter. Ma una cosa è certa: la Superlega è più viva che mai e rischia di creare ulteriore caos.