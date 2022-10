Milan, doccia gelata: terribile vicenda per Theo Hernandez

Ladri in casa di Theo Hernandez: abitazione svaligiata, erano presenti la compagna Zoe e il figlio piccolo di 6 mesi

Attimi di grande paura per Theo Hernandez e per la sua compagna Zoe Cristofoli. La stella del Milan ha subito un grave furto in casa mentre lui non c’era; erano invece presenti la sua compagna e soprattutto il piccolo Theo Jr., il figlio di soli 6 mesi.

La Gazzetta dello Sport ha parlato di una referutiva cospicua: i malviventi hanno saccheggiato l’abitazione di Varese del terzino rossonero nella serata di ieri. Tutto mentre in casa Theo non c’era ma erano invece presenti Zoe e il figlio. Grande paura per l’Influencer che ha fornito la sua ricostruzione per le indagini in corso. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla rosea, i ladri hanno rubato diversi oggetti di grande valore, una vera e propria razzia.

Paura per Theo Hernandez: ladri in casa

Il primo pensiero è ovviamente per Zoe e per il piccolo Theo Jr., fortunatamente illesi. Entrambi erano in casa quando, intorno alle 21:00, i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione. Un brutto episodio e soprattutto una grande paura per Theo e i suoi cari.

Ieri il Milan non si è allenato per un giorno di riposo. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi ma è probabile che per questa vicenda Theo non ci sia. Pioli sta preparando la sfida di sabato pomeriggio contro il Monza a San Siro e può contare su qualche importante rientro: Maignan dovrebbe esserci, Kjaer e De Ketelaere sicuramente. E ci sarà anche Theo Hernandez, che ha recuperato da un infortunio muscolare di recente.

Sono ore molto complicate per Theo ma la cosa importante è che i suoi cari stiano bene e che non sia successo nulla di grave. Ci sono indagini in corso per rivelare l’entità dei ladri e magari recuperare la referutiva, che ha ovviamente un valore importante dal punto di vista economico ma pur sempre secondario.