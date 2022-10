Doccia fredda per Pioli: Milan, la notizia dell’ultim’ora gela anche i tifosi

Milan, arriva un’ulteriore brutta notizia per mister Stefano Pioli. Ennesimo infortunio per il top player della rosa rossonera.

Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio di un top player. La rosa rossonera, ultimamente, sembra non riuscire a sfollare l’infermeria. Fermi ai box, infatti, ci sono diversi calciatori fondamentali della rosa. Capitan Calabria rientrerà non prima di dicembre a causa di una lesione miotendinea prossimale al bicipite femorale della coscia destra. Anche Saelemaekers potrebbe rivedersi a dicembre visto il problema al ginocchio sinistro.

Chi ne ha ancora per un bel po’, invece, è Florenzi che, prima di febbraio 2023 non riuscirà ad essere utile alla causa di mister Pioli. Il terzino è ai box per un problema al flessore della coscia sinistra. Anche De Ketelaere, però, non scherza: il belga è in dubbio per la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino dopo un risentimento muscolare alla gamba.

Milan, infortunio Maignan: le condizioni

La notizia dell’ultim’ora, però, rischia di mettere seriamente nei guai mister Stefano Pioli. Sabato 22 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, andrà in scena il match contro il Monza dei grandi ex Berlusconi e Galliani. Un impegno da non prendere sottogamba e che necessiterà della miglior formazione in campo.

A compromettere i piani dell’allenatore, però, è l’infortunio appena rimediato da Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero, già fermo ai box per diverse settimane a causa di un problema fisico, deve ora fare i conti con un problema al polpaccio. Le sue condizioni non sono ancora state comunicate dal club, ma al momento si sta sottoponendo ad esami clinici e visite mediche più approfondite per comprendere l’effettiva entità del suo infortunio.