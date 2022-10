“Preferisco lui”: Rafael Leao-Kvaratskhelia, il giudizio dalla FIGC

Dalla FIGC arriva il giudizio sulla preferenza tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia, che stanno dominando la Serie A

Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia stanno dominando la Serie A. Milan e Napoli hanno consegnato nelle loro mani le loro sorti e i tifosi guardano proprio i due giocatori quando le cose si fanno dure. La speranza è che risolvano la partita anche con mezza giocata e spesso ci riescono. Fare un confronto tra i due è complicato, anche perché il georgiano si trova solo da pochi mesi in Italia.

Il periodo di adattamento di Leao è stato decisamente più lungo. Lo stesso Kvaratskhelia credeva avesse bisogno di diversi mesi per esprimersi al meglio, come dichiarato anche nel ritiro estivo di Dimaro. Oggi è arrivato però il parere di Umberto Calcagno, vice presidente della FIGC.

Rafael Leao o Kvaratskhelia? Parla Calcagno

Umberto Calcagno, vice presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio CRC: “Tra Rafael Leao e Kvaratskhelia preferisco il georgiano per quello che sta dimostrando. Il portoghese spezza le partite, ha tanta forza e una grandissima tecnica. Entrambi avranno un gran futuro. Il Napoli come sta oggi avrebbe più di un giocatore nella top 11”. In ogni caso, si tratta di due giocatori con caratteristiche abbastanza differenti.

Leao ha dalla sua parte di aver dimostrato di più rispetto a Kvaratskhelia. Tuttavia, il georgiano appare inarrestabile anche in Europa, cosa che manca un po’ all’esterno offensivo del Milan. Il giudice supremo resta il campo e ciò che faranno per il resto della stagione.