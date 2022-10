Napoli, che gioia: segna il primo gol tra i professionisti

Tanta gioia in casa Napoli: il gioiellino partenopeo ha segnato il primo gol tra i professionisti

La formazione Primavera del Napoli questo pomeriggio ha battuto la Salernitana 4-1 in Coppa Italia. Un successo che ha permesso alla squadra di Frustalupi di avanzare al prossimo turno ed è arrivato anche il primo gol di Alaustey. Sono pochi i giocatori usciti dal settore giovanile partenopeo negli ultimi anni, anche se in prima squadra militano Zanoli, Gaetano e Zerbin.

Ma c’è un giocatore che si sta mettendo in mostra nella Pro Vercelli e si tratta di Antonio Vergara. Nei mesi scorsi ha siglato il primo contratto da professionista con il Napoli, che lo ha poi ceduto in prestito alla squadra piemontese. Già in Primavera e nell’amichevole della prima squadra col Benevento dell’anno scorso, aveva fatto vedere cose interessanti.

Napoli, primo gol tra i professionisti per Vergara

Oggi è andata in scena la partita tra Virtus Verona e Pro Vercelli e la squadra ospite ha trionfato per 0-3. A segno sono andati Comi con una doppietta e anche lo stesso Antonio Vergara. Il trequartista di proprietà del Napoli ha segnato di testa su situazione da calcio d’angolo. Una grande gioia per il classe 2003, che in questa stagione ha anche siglato due assist.

Già dotato di una buona fisicità, oltre che ovviamente di un’ottima tecnica, Vergara può essere un’opzione importante per il futuro del Napoli. E’ uno di quelli che nei prossimi anni può militare stabilmente nella prima squadra e alla Pro Vercelli non può che crescere.