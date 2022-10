“Più forte di Maradona? Se lo dico…”: Galliani spiazza tutti

Adriano Galliani è innamorato pazzo di un suo ex giocatore, tanto da considerarlo forse più forte di Maradona

Il Napoli è in testa alla classifica di Serie A e si sta preparando per la difficile sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico. Una trasferta complicata sulla carta, ma la squadra azzurra ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da reti anche contro il Liverpool e il Milan.

In attesa del ritorno in corsa dell’Inter e forse della Juve, e con la dovuta considerazione di un’Atalanta che sembra non volersi fermare, in questo momento Napoli e Milan sembrano le squadre più accreditate per la vittoria finale del campionato. Una partita che si gioca anche fuori dal campo e l’ha riaccesa Adriano Galliani, che da dirigente rossonero ha vissuto le grandi sfide contro il Napoli di Maradona.

Van Basten più forte di Maradona? Galliani tentenna

Domenica a San Siro ci sarà Milan–Monza, il derby del cuore di Galliani. Intervistato da DAZN, ha parlato con grande emozione di Marco van Basten, il centravanti olandese che ha segnato un’epoca con tre Palloni d’Oro, tanti gol e infinite giocate da fuoriclasse vero. L’ex a.d. del Milan è ancora innamorato dell’attaccante, tanto che “Ogni volta che lo incontro mi inchino e lui ride tantissimo: per me è come la Madonna“, ha rivelato.

Ma Galliani si è spinto oltre: “Van Basten è il giocatore più forte che ho mai visto, se dico che è più forte anche di Maradona… Non lo so, facciamo così: fra i giocatori più forti del Milan e del Monza lui è il più forte“. Il dirigente del Monza non ha detto espressamente che lo considera più forte di Maradona, ma è abbastanza evidente che ha una stima infinita per quello che, a detta di tutti, è uno dei più grandi centravanti della storia del calcio.