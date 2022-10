Roma-Napoli, l’annuncio arriva direttamente dalla Lega Serie A: l’ha detto in diretta radiofonica su ‘Kiss Kiss Napoli’.

Manca sempre meno a Roma-Napoli, match che si terrà allo stadio Olimpico di Roma domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20:45. I giallorossi di Josè Mourinho sono pronti ad ospitare la formazione capolista di mister Luciano Spalletti. Il match mette in palio tre punti importantissimi in ottica classifica generale. Entrambe le formazioni, infatti, puntano al bottino pieno per allungare sulle inseguitrici.

C’è un particolare, però, da non sottovalutare. Ovvero le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma. A scatenare la polemica e ad aprire il vaso di Pandora è stato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo l’ultimo turno di campionato. All’indomani dello sfogo del tecnico dei biancocelesti si è subito provveduto ad un primo intervento sul prato dell’impianto sportivo della Capitale.

Roma-Napoli, parla l’agronomo della Serie A

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, è intervenuto in diretta radiofonica su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Di seguito uno stralcio del suo intervento durante il programma ‘Radio Goal’: “Sarri ha ragione a lamentarsi, è legittimo. Io domani sarò a Roma per visionare il terreno dello stadio Olimpico, in questo periodo cambia d’abito quel campo. Lo hanno fatto anche a Napoli, ma è stato tutto più rapido lì. Hanno evitato ogni problema, infatti lo stadio Maradona ha un terreno di gioco che merita cinque stelle”.

Poi continua: “I giardinieri sono al lavoro per Roma-Napoli e continueranno a lavorare ancora. Con tre gare a settimana non c’è tempo nemmeno per il manto erboso. A Formello, la Lazio ed i gestori dello stadio hanno avuto un incontro a proposito delle problematiche e dei programmi. Ci sarà un miglioramento perché non c’è il turno infrasettimanale. Non credo, però, che basterà solo questo”.