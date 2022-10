“Scudetto”: Roma-Napoli, il giudizio di Sabatini lascia tutti stupefatti

A pochi giorni dal big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli arriva la dichiarazione sui giallorossi che fa discutere.

La prossima giornata sarà all’insegna di Roma-Napoli. Allo stadio Olimpico andrà in scena il big match dell’undicesimo turno di Serie A. Da un lato il Napoli capolista e dall’altro la Roma quarta in classifica. A separare le due squadre al momento ci sono solo quattro punti.

Naturale quindi che in casa giallorossa, anche se in maniera silenziosa, si cullino sogni di primato. Una vittoria della Roma significherebbe -1 in classifica, mentre un successo del Napoli vorrebbe dire un vantaggio di 7 punti in classifica dopo la prossima giornata di campionato. Presto per definirlo match Scudetto, ma di certo una vittoria nello scontro diretto potrebbe significare molto per entrambe.

Chi crede in una possibile Roma in lotta per il titolo è l’ex dirigente Walter Sabatini che, al Corriere dello Sport, ha parlato della sua ex squadra e in particolare di José Mourinho. Il tecnico portoghese, secondo Sabatini, è il principale protagonista di questa Roma.

Roma, le parole di Sabatini su Mourinho: “Senza di lui…”

Parole di grandissima stima quelle che Walter Sabatini ha riservato al tecnico giallorosso. “E’ uno che fa coincidere la squadra con lui, che fa dipendere il club da se stesso.” ha dichiarato l’ex direttore sportivo.

Per Sabatini Mourinho è talmente entrato nella Roma che senza di lui ormai non saprebbe riconoscere i giallorossi: “Non so ad oggi cosa sarebbero i giallorossi senza di lui. Fa un calcio che personalmente non mi piace. Freddo, cinico, aggettivi che mi fanno anche un po’ schifo. Ma è il suo calcio. Adesso è quarto, i risultati gli stanno dando ragione, e dunque è da Scudetto.”