“È il sostituto di Meret”: calciomercato Napoli, Giuntoli all’assalto

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha trovato il sostituto di Meret: i partenopei pensano ad una vecchia conoscenza della Serie A

L’estate del Napoli è stata accompagnata dalla lunga telenovela legata all’arrivo di Keylor Navas. Il portiere del PSG alla fine non si è liberato dalla formazione parigina ed è rimasto al suo posto. Ai piedi del Vesuvio, è arrivato invece Salvatore Sirigu, uomo d’esperienza per affiancare Alex Meret.

Quest’ultimo ha cominciato bene la stagione, sfoderando un buon rendimento e nelle ultime settimane ha firmato anche il prolungamento di contratto. Con il Bologna, malgrado ciò, è tornata qualche perplessità. Adesso al Napoli è stato accostato un nuovo estremo difensore in vista del prossimo futuro.

Calciomercato Napoli, l’erede di Meret potrebbe essere il numero uno del Rennes Alfred Gomis

Ad accostare un nuovo numero uno al Napoli è stato l’ex addetto stampa del club partenopeo Massimo Sparnelli. Il giornalista è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Azzurro Time’, in onda su TLA. Si è soffermato su Meret ma soprattutto sulla possibilità che il Napoli possa ricercare un suo sostituto.

Lui stesso l’ha definita una “bomba di calciomercato”. Ebbene, secondo Sparnelli, “il Napoli è molto vicino ad Alfred Gomis”. Il portiere del Rennes è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il 29enne senegalese (ha acquisito anche la cittadinanza italiana) ha vestito diverse squadre nel nostro Paese prima di trasferirsi in Francia.

Partito dal settore giovanile del Torino, Gomis è transitato pure per Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana e Spal. Successivamente ha scelto la Ligue 1, prima al Digione e adesso proprio a ‘Les Rouges et Noirs’ con cui ha giocato pure in Champions League due stagioni fa.

Gomis e Meret peraltro sono stati compagni di squadra nella Spal nella stagione 2017-2018. In quel campionato, il senegalese ha mantenuto la titolarità fino a gennaio quando i ferraresi gli hanno preferito l’attuale portiere del Napoli fino al momento dell’infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nelle ultime quattro partite.