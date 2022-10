Napoli, arriva la conferma: adesso è ufficiale

Chi sarà il prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Coppa Italia: adesso è ufficiale, tutto quello che c’è da sapere

Nessun turno infrasettimanale in questi giorni per le squadre italiane. Si stanno giocando però le partite di Coppa Italia: sono in corso i sedicesimi di finale del torneo, cioè il turno precedente all’entrata in scena delle prime otto in classifica della scorsa Serie A. Fra queste c’è ovviamente anche il Napoli, che ha da poco scoperto quale sarà l’avversario degli ottavi di finale.

La prima partita di oggi giovedì 20 ottobre è stata Cremonese–Modena, finita 4-2 solo dopo i tempi supplementari. Gli emiliani hanno fatto una partita di grande cuore e sacrificio e sono riusciti a mettere in difficoltà l’avversario della massima serie. La squadra di Tesser però è crollata ai tempi supplementari, dove è venuta fuori la superiorità fisica e tecnica degli uomini di Alvini.

Che passano il turno quindi e adesso agli ottavi affronteranno proprio il Napoli al Diego Armando Maradona. Le due squadre si sono affrontate di recente in campionato: nonostante un risultato piuttosto largo, gli azzurri hanno sofferto in alcuni tratti gara. Un match insomma da non sottovalutare, soprattutto in una competizione molto particolare come la Coppa Italia.

Coppa Italia, Napoli-Cremonese: quando si gioca e dove vederla

Il prossimo turno di Coppa Italia si giocherà quindi a gennaio 2023. Per adesso non sono ancora state stabilite le date dei match, ma sappiamo che si disputeranno fra martedì 10 gennaio e giovedì 19 gennaio. Il Napoli quindi affronterà la Cremonese in uno di questi giorni delle due settimane. L’ufficialità si saprà soltanto nei prossimi giorni dopo che il tabellone sarà definito.

Le partite di Coppa Italia sono un’esclusiva Mediaset, quindi anche il match del Napoli contro la Cremonese agli ottavi di finale si vedrà probabilmente su Italia 1. Da decidere anche l’orario ovviamente: probabile che la Lega sceglierà di giocare due partite al giorno, una alle 18:00 e l’altra alle 21:00.