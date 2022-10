Napoli, un’altra tegola: infortunio muscolare per l’azzurro

Un altro infortunio in casa Napoli dopo quello di Zambo Anguissa: risentimento muscolare per il giocatore, salta la Roma

Il Napoli è al lavoro in quel di Castel Volturno per preparare la difficile trasferta contro la Roma allo stadio Olimpico. Una partita molto importante per il campionato della squadra azzurra: una sfida difficile contro una squadra che, anche se non ha un gioco brillante, può contare su una serie di giocatori di altissimo valore. In più giocheranno con il supporto del loro pubblico.

Spalletti deve fare a meno di Zambo Anguissa per un infortunio, e non è l’unico. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, si è fermato per un risentimento muscolare Salvatore Sirigu: per questo motivo oggi il portiere ha svolto palestra e terapie, non si è allenato con il resto della squadra. Lavoro personalizzato anche per lo stesso Anguissa, ancora alle prese con la noia muscolare che lo terrà fuori dai campi per un paio di settimane.

Infortunio Sirigu, salta Roma-Napoli

Sirigu ovviamente non sarà convocato per la trasferta di sabato contro la Roma all’Olimpico. Una perdita non grave per Spalletti visto che l’ex PSG è il secondo portiere dopo Alex Meret, che è il titolare indiscusso.

L’errore contro il Bologna è solo un episodio: ha fatto finora un ottimo inizio di stagione e il Napoli punta tantissimo su di lui, per il presente e anche per il futuro. Tant’è che la trattativa per il rinnovo è molto avanzata e la firma può arrivare in qualsiasi momento.

In panchina a Roma ci sarà quindi il terzo portiere Marfella oltre a Meret, resta a casa invece Sirigu alle prese con questa noia muscolare. Finora non ha mai giocato ma la sua presenza in spogliatoio è comunque rilevante, per tutti e non solo per il portiere titolare.