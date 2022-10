Milan, guai per Pioli: l’annuncio in conferenza spiazza i tifosi

Pioli ha rivelato in conferenza stampa che il giocatore tornerà in campo soltanto nel 2023, una grave perdita per il Milan

Il Napoli si sta preparando per la sfida contro la Roma. Una trasferta molto difficile che Spalletti vuole provare a vincere ad ogni costo per mantenere la testa della classifica. Inoltre, c’è da tenere lontano il Milan, che sarà impegnato a San Siro contro il Monza.

I rossoneri sono alle prese con il problema infortuni. Stefano Pioli ha recuperato Simone Kjaer e De Ketelaere, disponibili per la partita contro la squadra di Palladino. Sarebbe dovuto rientrare anche Mike Maignan, ma il portiere si è nuovamente infortunato, ancora alla stessa gamba. L’allenatore in conferenza ha dato un importante annuncio sul suo rientro. Ed è una pessima notizia per i tifosi del Milan (e gravissima anche per chi ha il francese al fantacalcio).

Milan, infortunio Maignan: Pioli conferma tutto

Pioli infatti ha annunciato che Maignan rientrerà in campo soltanto a gennaio 2023. Ovviamente la parole del tecnico sono riferite al Milan e al campionato, non alla Nazionale: il portiere potrebbe ancora farcela per essere convocato dalla Francia per il Mondiale, dipende tutto dal prossimo controllo, previsto la prossima settimana.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa: “Ci dispiace molto per l’infortunio di Mike, stava facendo di tutto per tornare. Spingeva per giocare ma si è fatto male ad un altro muscolo. Credo che dovrà restare fuori fino a gennaio“.

Inoltre l’allenatore non ha escluso la possibilità che anche Tatarusanu possa rientrare nelle rotazioni. Il terzo portiere del Milan è l’affidabile Antonio Mirante, che non ha ancora debuttato con la maglia rossonera. Attenzione quindi alle sorprese, anche se le indiscrezioni che arrivano da Milanello fanno pensare che sarà ancora il rumeno fra i pali. L’infortunio di Maignan è un problema serio per Pioli: il francese è sempre decisivo e la sua assenza si fa sempre sentire.