“La migliore è il Milan”: Napoli, il giudizio dell’allenatore sorprende i tifosi

Secondo l’allenatore, la migliore squadra della Serie A è il Milan: un giudizio che sorprende i tifosi del Napoli

Quest’inizio di stagione ha dato prova che le squadre più pronte della Serie A sono il Milan e il Napoli. Senza dimenticare l’Atalanta, che non ha le coppe e che può concentrarsi al massimo sul campionato. Quando si sono sfidate le squadre di Pioli e Spalletti, ad avere la meglio sono stati i partenopei con i gol di Politano e Simeone. Era solo il primo round, la stagione è ancora lunga e sarà molto entusiasmante.

In questa giornata, il Napoli dovrà sfidare la Roma all’Olimpico. Mentre il Milan riceverà la visita del Monza di Berlusconi e Galliani a San Siro. Un turno sulla carta favorevole ai rossoneri, che potrebbero recuperare qualche punto. E proprio del match di domani ha parlato Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli.

Milan-Monza, le parole di Palladino alla vigilia

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa: “La migliore è il Milan, che lavora per l’occupazione degli spazi e principi di gioco. Dobbiamo provare a fare calcio, limitando i loro punti di forza e giocando ad alta intensità. Quello che hanno fatto Berlusconi e Galliani per il club rossonero ci dà grande motivazione, percepiamo l’emozione dell’ambiente”.

Detto ciò, per Palladino, dunque, il Milan è la migliore squadra della Serie A. Del resto, è la squadra detentrice dello scudetto, a caccia della seconda stella. L’impatto del Napoli in questa stagione è molto importante e, se dovesse avere continuità -cosa non successa negli ultimi anni- potrebbe essere una degna avversaria per i rossoneri.