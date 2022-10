Napoli-Ajax finisce (anche) male: provvedimento duro e inappellabile

Daspo per tre tifosi del Napoli per aver accoltellato un olandese: la ricostruzione dei fatti e le decisioni del Questore

La scorsa settimana il Napoli ha ospitato l’Ajax al Diego Maradona per la quarta giornata di Champions League. Gli azzurri hanno vinto con la solita serata di spettacolo, gol e grande calcio: una bellissima serata di calcio per tutti i presenti allo stadio, i quali si sono goduti ancora una volta un Napoli stellare. Ma purtroppo è accaduto anche un brutto episodio.

Poco prima della partita di Champions, lo scorso 11 ottobre, un tifoso dell’Ajax era stato accoltellato in Via dei Tribunali dopo un breve inseguimento. Il fatto è accaduto nei pressi di un Bar, dove l’uomo aveva provato a rifugiarsi, per poi essere raggiunto, picchiato e infine ferito con un’arma da taglio. I tre colpevoli sono stati ricercati e subito individuati. Adesso è arrivata la decisione del Questore di Napoli in merito a quanto accaduto.

Napoli-Ajax, tifoso olandese accoltellato: i provvedimenti del Questore

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i tre uomini (uno di 23 anni, gli altri due di 37) sono stati condannati con un Daspo – dai cinque ai dieci anni. Tutti e tre erano noti alle forze dell’ordine e sono stati denunciati per lesioni personali aggravate; per questo motivo è scattata la sanzione e il divieto d’accesso ad esercizi di pubblico intrattenimento.

Non è finita qui perché ci sono stati anche altri provvedimenti, stavolta riferiti alla partita Napoli–Torino, che si è giocata lo scorso 1 ottobre. Due 25enni sono stati denunciati: uno per violenze nei confronti di uno steward, l’altro per scavalcamento.