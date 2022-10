“Vecchio e obsoleto”: Napoli, l’ufficialità fa scatenare De Laurentiis

L’ufficialità fa scatenare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, sempre attento sul suo profilo Twitter

E’ stata una giornata di ufficialità importanti in Italia. Mentre il mondo del calcio si concentra sulla possibilità dell’Italia di essere ripescata al Mondiale, la nuova Premier Giorgia Meloni ha reso noti i Ministri del nuovo Governo. Una lunga lista del quale è tornato a far parte anche il Ministro dello Sport e l’incarico è stato affidato ad Andrea Abodi. Nei Governi precedenti, il ruolo era stato affidato a Vincenzo Spadafora e poi a Valentina Vezzali, ma con il ruolo di sottosegretario.

Insomma, il ritorno del Ministro dello Sport è una bella novità. Soprattutto se si tratta di Andrea Abodi, già manager della Lega Serie B. E di questo ha parlato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che non ha fatto mancare il proprio giudizio sul nuovo incarico.

Napoli, il parere di De Laurentiis su Abodi

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcuni tweet riguardo l’incarico di Ministro dello Sport affidato ad Andrea Abodi: “Conosci bene lo sport, buon lavoro. Bisogna rendere moderno un mondo vecchio e obsoleto. Da te ci aspettiamo una modernizzazione senza troppi se e ma burocratici dopo la crisi dovuta al Covid”. Dei tweet molto chiari riguardo la situazione dello sport e soprattutto del calcio post pandemia.

Argomento di discussione per parecchio tempo sono stati proprio i tanti soldi persi dai club durante la pandemia. Il presidente del Napoli ha sempre parlato di circa cinque miliardi per tutto il movimento: una cifra incredibile, che ha indubbiamente danneggiato i club della Serie A e non solo.