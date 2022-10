Napoli, ‘colpo’ a sorpresa per Spalletti: può succedere a breve

Spalletti è pronto alla mossa inaspettata se dovessero esserci le condizioni. Il tecnico del Napoli non fa mistero di starci a pensare.

La stagione del Napoli fino a questo momento può senz’altro dirsi positiva. In vista del match contro la Roma di José Mourinho, gli azzurri guidano la classifica di Serie A e il girone di Champions League, dove addirittura hanno strappato il pass per gli ottavi con due turni di anticipo.

Merito del tecnico Luciano Spalletti, ma anche del grandissimo lavoro sul mercato di Cristiano Giuntoli, capace di rivoluzionare una rosa e tenerla comunque a livelli competitivi. Il ds non guarda però solo alla prima squadra. Anche a livello giovanile il Napoli sta facendo un ottimo lavoro di scouting, ingaggiando alcuni dei migliori prospetti continentali.

In questa direzione si ascrivono gli ultimi due baby colpi: il tedesco Mutanda e lo spagnolo Alastuey. Proprio su quest’ultimo c’è tanta attesa, considerando che al Barcellona, prima di un periodo di appannamento, c’era molta considerazione attorno a lui. A Napoli sperano che possa ritrovare la strada giusta. E Spalletti ha intenzione di lavorare in tal senso.

Napoli, Spalletti punta su Alastuey: si allenerà con la prima squadra?

Il giovane regista 19enne si è già messo in mostra con la Primavera. Nell’ultima uscita degli azzurrini nella Coppa Italia di categoria è stato tra i migliori in campo, tanto da ricevere le lodi di molti addetti ai lavori.

Spalletti non ha mistero di seguirlo. Come riporta AreaNapoli.it non è affatto escluso che il tecnico toscano voglia inserirlo a breve con il gruppo della prima squadra. Potrebbe accadere a strettissimo giro, già dalla sosta per i Mondiali in Qatar del 2022.