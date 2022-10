Serie A, l’annuncio è ufficiale: fulmine a ciel sereno, è addio

L’annuncio ufficiale improvviso spiazza i tifosi di tutto il calcio: un importante calciatore di Serie A ha deciso di ritirarsi

Mondo del calcio scosso dall’annuncio arrivato improvvisamente sui social: il calciatore ha deciso di dire basta. Dopo tanti anni ad altissimi livelli in Europa, all’età di 39 anni, ha detto basta. Lo ha fatto in seguito ad un infortunio che proprio non riusciva a smaltire. Ma la buona notizia è che resterà comunque in Italia con un ruolo nello staff del suo allenatore.

Il calciatore in questione è Franck Ribery, arrivato lo scorso anno in Campania per sposare il progetto Salernitana. La sua qualità ed esperienza è stata fondamentale per la salvezza dello scorso anno: ha stretto un legame molto forte con Davide Nicola e questo ha aiutato e non poco tutta la squadra a prendere coraggio e consapevolezza. Un rapporto che però non si fermerà: come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, il francese ha accettato un ruolo nello staff tecnico dell’allenatore. Resterà quindi a Salerno almeno per questa stagione.

Ribery si ritira ma resta a Salerno: l’annuncio

Ribery ha dato la notizia con un bellissimo post sui suoi social: “Il calcio rimarrà una parte importante della mia vita. Spero che continuerete a sostenermi anche in futuro come avete sempre fatto. Già mi manca tutto: la palla, il calcio, gli stadi, voi tifosi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Ribéry (@franckribery7)

Ribery è stato per anni protagonista del calcio a livelli altissimi: con il Bayern Monaco ha vinto tutto quello che c’era da vincere, il doloroso addio dopo tanti anni e l’approdo in Italia alla Fiorentina: un solo anno a Firenze, una stagione difficilissima con una salvezza raggiunta per il rotto della cuffia con Iachini in panchina, poi l’addio e l’approdo a Salerno di cui abbiamo già parlato. Adesso la corsa è finita, ma solo in campo: resterà in Campania ed entrerà nello staff tecnico di Nicola, in modo da poter iniziare un percorso che lo porterà, probabilmente, a diventare allenatore.