Milan-Monza, ancora problemi per Pioli: un’altra assenza

Un’altra brutta notizia per Pioli e i tifosi del Milan: il giocatore non ci sarà oggi contro il Monza, ha la febbre

Continua l’emergenza indisponibili in casa Milan. In settimana è arrivata la brutta notizia dell’ennesimo stop di Maignan, out per un altro infortunio muscolare. Il portiere rientrerà soltanto nel 2023: la Gazzetta dello Sport ha parlato di “sensazioni negative” dello stesso giocatore in vista del Mondiale, ma per questo c’è ancora tempo.

Il francese sarebbe dovuto rientrare proprio per Milan– Monza; tornano invece a disposizione Kjaer e De Ketelaere, con il primo che potrebbe scendere in campo addirittura da titolare. Per l’ex Bruges, invece, ci sarà sicuramente un’opportunità a partita in corso. Ma per la partita di oggi Pioli deve fare a meno di un altro titolare, fermato da qualche linea di febbre. A meno di novità dell’ultimo minuto, il giocatore non sarà in campo per la sfida contro il Monza di San Siro di oggi alle 18:00.

Milan-Monza, un titolare dà forfait: ha la febbre

Come riportato da Sky Sport, nel pomeriggio di ieri Ismael Bennacer ha accusato qualche linea di febbre e questo dovrebbe costringerlo al forfait per la partita di oggi a San Siro. Pioli avrebbe voluto dare un turno di riposo a Sandro Tonali, reduce da tanti match giocati da titolare e ad alto ritmo. Ma con l’assenza dell’algerino l’ex Brescia sarà per forza di cose impiegato. Da capire chi sarà il suo compagno di reparto: Pobega è in vantaggio su Vranckx, che spera di convincere l’allenatore per la sua prima da titolare.

Il Milan affronterà il turnvoer con un ampio turnover, in particolar modo sulla trequarti: Pioli darà molto probabilmente un turno di riposo a Leao, al suo posto Ante Rebic. In mezzo torna Brahim Diaz, dopo qualche partita da esterno a destra; in quel ruolo dovrebbe esserci Messias, recuperato la scorsa settimana. In attacco prima da titolare per Divock Origi, che darà quindi il cambio ad uno stanco Giroud.