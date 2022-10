Milan-Monza, decisione rischiosa di Pioli: il Napoli osserva

Il Napoli resta spettatore interessato della decisione rischiosa che potrebbe prendere Pioli in Milan-Monza

Il Milan questa sera ritroverà Berlusconi e Galliani e lo farà per la prima volta nella storia da avversari. A San Siro arriva il Monza, desideroso di riscattare la sconfitta di Empoli della scorsa settimana. Ai rossoneri, però, servono i tre punti per puntare al primo posto, occupato da un Napoli in trasferta a Roma. Un turno sulla carta di gran lunga favorevole alla squadra di Pioli, che potrebbe prendere una decisione rischiosa.

Le partite in Serie A sono tutte complicate. La qualità si è alzata di parecchio negli ultimi anni e cambiare troppo può risultare deleterio per la propria squadra. Il Milan, però, potrebbe attuare un turnover massiccio nella sfida di questa sera. Pioli non ha ancora preso la decisione definitiva, ma è chiaro che la tentazione è forte visto l’impegno di Champions League della prossima settimana.

Milan-Monza, massiccio turnover di Pioli

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan farà due partite in 75 ore, di cui una sarà in trasferta in Croazia, contro la Dinamo Zagabria. Una partita importantissima per il prosieguo dei rossoneri in Champions: il superamento della fase a gironi è il primo obiettivo stagionale del club. Dunque, Pioli attuerà probabilmente un turnover massiccio vista l’importanza della gara di martedì.

L’approdo agli ottavi vale almeno dieci milioni di euro in più, oro colato per i club. Ma è anche una questione di prestigio: uscire per due anni consecutivi ai gironi sarebbe un duro colpo per il Milan. E il Napoli resta spettatore interessato, sperando in un passo falso dei rossoneri col Monza.