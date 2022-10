Roma-Napoli, tifosi spiazzati: vuole esserci a ogni costo

In programma domani alle 20:45, un big vuole recuperare a ogni costo dall’infortunio per essere presente in Roma-Napoli

Roma e Napoli domani daranno vita a una sfida tanto bella quanto tesa. Entrambe vogliono la vittoria per proseguire la strada verso il proprio obiettivo. L’eventuale successo dei giallorossi, rappresenterebbe un’apertura totale del campionato. Le big dell’alta classifica sono racchiuse in pochissimi punti. Spalletti non ha mai battuto Mourinho in carriera e vorrebbe invertire il trend. L’anno scorso, contro la squadra dello Special One arrivò una battuta d’arresto decisiva ai fini della classifica finale.

Il Napoli ha subito, nelle ultime giornate, gli infortuni di Amir Rrahmani e di Frank Anguissa. Due giocatori protagonisti di un grandissimo inizio di stagione. Il difensore kosovaro tornerà a disposizione dopo il Mondiale, mentre il centrocampista dovrebbe tornare a breve. E c’è una novità per la partita di domani con la Roma.

Roma-Napoli, Anguissa vuole esserci

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Anguissa vuole recuperare a tutti i costi per la partita di domani. Oggi ci sarà un test decisivo per valutare le sue condizioni e solo dopo il responso del dottor Canonico, Spalletti prenderà una decisione definitiva. Ma la sensazione è che non si voglia correre dei rischi, perché il rientro del centrocampista camerunense sarebbe posticipato solo di pochi giorni.

Dopo la Roma, infatti, il Napoli affronterà mercoledì il Rangers in Champions League. E contro gli scozzesi, Anguissa tornerà regolarmente a disposizione di Spalletti. Una partita importante, quella di Coppa, che serve per accumulare i punti necessari al primo posto aritmetico davanti al Liverpool.