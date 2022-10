Juventus, pronto un big come erede di Bonucci: serve un’offerta pesante

La Juventus, dopo la vittoria contro l’Empoli, si proietta già al match di Champions ma l’occhio resta vigile anche sul mercato: le novità.

La Juventus si concentra sulla gara di Champions League da affrontare contro il Benfica martedì alle ore 21:00. I bianconeri vogliono continuare sull’onda dell’entusiasmo ritrovato grazie alle vittorie conquistate contro il Torino e l’Empoli. Ma l’occhio della società resta vigile anche sul mercato: le novità.

La Juventus non deve sbagliare in Champions League se vuole provare a lottare fino alla fine per qualificarsi agli ottavi della competizione. Martedì sera, con le migliori intenzioni, volerà perciò in Portogallo per affrontare il Benfica.

La società, tuttavia, oltre che al campo e ai risultati, pensa anche alle eventuali future operazioni da poter compiere in ottica calciomercato. Un big si potrebbe già preparare per diventare l’erede di Leonardo Bonucci. Si tratta di Pau Torres, ma l’offerta se si vuole arrivare a lui dev’essere sostanziosa.

Calciomercato Juventus, il club individua in Pau Torres l’erede di Bonucci: ecco la somma richiesta dal Villarreal

Pau Torres piace alla Juventus da diverso tempo, tant’è che già nella scorsa sessione di calciomercato il suo nome è stato spesso accostato al club bianconero. L’operazione, tuttavia, non è mai andata in porto. Almeno fino ad ora. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘El Nacional’, infatti, la Juve sarebbe ancora fortemente interessata al difensore spagnolo classe 1997. Individuato come erede di Leonardo Bonucci.

Il Villarreal, però, difficilmente si vorrà privare delle sue qualità. O per lo meno, stando sempre a quanto trapelato, servirebbe una somma di almeno 50 milioni di euro per far si che la trattativa possa decollare. Una cifra che sicuramente appare elevata e per cui la Vecchia Signora dovrà eventualmente fare tutte le valutazioni del caso.