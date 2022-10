“Nella migliore delle ipotesi…”: Juventus, la notizia gela i tifosi

La Juventus continua nella sua risalita e si gode la vittoria ottenuta contro l’Empoli, anche se ora è un infortunio in particolare a preoccupare.

La Juventus, dopo la vittoria contro il Torino, ha ottenuto tre punti importanti per la classifica di Serie A anche contro l’Empoli. Gli uomini di Massimiliano Allegri, quindi, stanno continuando nella propria risalita. Anche se, dopo la gioia, sono arrivate anche le preoccupazioni: sotto la luce dei riflettori c’è un infortunio in particolare.

A preoccupare, ora come ora, sono perciò le condizioni di Leandro Paredes. L’argentino è il centrocampista che, in assenza di Pogba, è chiamato più degli altri bianconeri a fare la differenza. Ma proprio nella giornata di ieri, in allenamento, il giocatore ha rimediato un problema muscolare.

La Juventus ha prontamente emanato un comunicato ufficiale per riferire che: “Paredes è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra“. Questa mattina, al comunicato, si sono poi aggiunte anche le novità riferite da ‘La Gazzetta dello Sport’: ecco quali gare salterà.

Juventus, tegola Paredes: queste le partite che salterà tra Serie A e Champions League

È quindi stata, con l’edizione odierna, ‘La Gazzetta dello Sport’ a parlare più nello specifico delle condizioni di Leandro Paredes. Il club bianconero ha messo in conto di non poterlo avere a disposizione per almeno 15 giorni. La lesione al bicipite della coscia sinistra deve avere, infatti, il tempo di riassorbirsi.

Secondo il quotidiano, allora, il centrocampista argentino con ogni probabilità: “Salterà le seguenti gare: Benfica, Lecce, PSG e Inter. Nella migliore delle ipotesi tornerà in tempo per le ultime due partite prima della partenza per il Mondiale”. Nel mirino quindi, per il rientro, c’è il match contro il Verona fissato per il 10 novembre e seguito da quello contro la Lazio che andrà in scena il 13 novembre.