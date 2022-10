Fiorentina-Inter, caos sul gol vittoria: sfogo durissimo in diretta

Dopo la gara di questa sera tra la Fiorentina e l’Inter, c’è stato uno sfogo durissimo che ha scatenato tante polemiche.

L’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato nettamente marcia. I nerazzurri, infatti, hanno vinto anche questa sera con la Fiorentina con un pazzo 3-4. Nonostante il risultato, la ‘Beneamata’ ha cominciato alla grande la gara.

Il team meneghino, infatti, già al 15’ si è riuscito a portare sul doppio vantaggio grazie alle reti di Barella e Lautaro Martinez. Tuttavia la gara è cambiata con il rigore concesso per un fallo di Dimarco su Bonaventura e poi realizzato da Cabral.

Dopo aver dimezzato lo svantaggio, la Fiorentina è riuscita a pareggiare con il gran gol di Ikone. L’Inter, però, non si è persa d’animo ed è andata di nuovo avanti con il penalty di Lautaro Martinez. I viola hanno pareggiato di nuovo con Jovic, ma poi Mkhitaryan ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero. Proprio sulla rete decisiva del match ci sono tantissime polemiche.

Fiorentina-Inter, lo sfogo di Italiano: “L’azione del quarto gol dell’Inter è inziata da un fallo”

La Fiorentina, infatti, si è molto lamentata per un presunto fallo di Dzeko su Milenkovic ad inizio azione. Lo stesso Vincenzo Italiano si è lamentato dell’episodio a ‘Sky Sport’: “Non so neanche cosa dire, ennesimo fallo per noi che non è stato fischiato. Gli ha tirato anche la maglia. Non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, che ci costa una classifica non bella”.

Italiano ha poi concluso il suo intervento: “Non riusciamo ad essere equilibrati. Con le big riusciamo ad esaltarci, mentre con le piccole caliamo di concentrazione. Mi dispiace per i ragazzi, che li ho visti molto delusi, ma stiamo crescendo. Possiamo venirne fuori con lo spirito di questa sera”.