“Non è convocato”: doccia fredda Inter, annuncio ufficiale di Inzaghi

L’Inter domani sera scenderà in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, ma Inzaghi ha dato un annuncio ufficiale in conferenza: il giocatore non è convocato.

La nuova sfida dell’Inter andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze domani sera contro la Fiorentina. I viola non vogliono farsi trovare impreparati, ma i nerazzurri non vogliono perdere dal canto loro ulteriore terreno in Serie A. Simone Inzaghi, tuttavia, ha parlato in conferenza e ha rivelato che un giocatore non è stato (ancora) convocato.

Simone Inzaghi sta perciò cercando di preparare al meglio i suoi in vista degli impegni importanti che sono prefissati tra sabato e mercoledì prossimo. Domani sera al Franchi ci sarà da giocare il match contro la Fiorentina. Poi arriverà la sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League a San Siro.

Proprio in merito alla trasferta prevista per l’11^ di Serie A, come rivelato dal tecnico, non ci sarà ancora Romelu Lukaku. Il belga è tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo ma per lui ancora non arriva la convocazione al seguito della squadra. Queste le parole del mister.

Fiorentina-Inter, Inzaghi conferma che Lukaku non ci sarà: “Deve ritrovare la condizione”

Simone Inzaghi, quindi, ha parlato così in conferenza stampa ai canali ufficiali dell’Inter riguardo la gara di domani sera: “Firenze è una trasferta difficile per tutti, questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più e siamo riusciti a lavorare abbastanza bene, adesso andiamo fiduciosi ad affrontare questa trasferta”.

Ma poi nello specifico su Romelu Lukaku ha dato il suo annuncio ufficiale sulle condizioni fisiche. Un annuncio che non fa gioire i tifosi nerazzurri perché il belga ancora non sarà arruolabile per l’11^ di campionato: “Sono due giorni che Romelu si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, però è molto motivato”.

“Finalmente – ha aggiunto – dopo tantissimo tempo, la lesione l’ha superata. Adesso per domani a Firenze non sarà con noi, ma cerchiamo di portarlo mercoledì. Deve ritrovare la sua condizione, ma vedendolo lavorare sono fiducioso”.