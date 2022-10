Milan, Juventus ed Inter in rosso: “La legge non è stata uguale per tutti…”

Le parole di Igli Tare hanno fatto molto rumore, ora arriva la rivelazione: Milan, Inter e Juventus rischiano di finire nei guai?

Non è stato un periodo semplice per Inter, Juventus e Milan. Negli ultimi dieci anni, i tre principali top club italiani hanno sofferto un contraccolpo economico che ha portato a conseguenze davvero difficili da dover controbilanciare. E se i rossoneri sono riusciti a reinventarsi con un nuovo modello economico, lo stesso non può dirsi delle altre due ‘strisciate’.

Sia Inter che Juventus, infatti, versano in condizioni economiche davvero difficili. Il bilancio è ormai in rosso da stagioni e stagioni, e ogni anno sembra peggiorare. Sono ingenti le somme che le rispettive proprietà stanno rimettendo, mentre gli altri club si interrogano su come sia possibile che gli organi competenti tollerino situazioni debitorie simili. Proprio come attaccato da Igli Tare negli ultimi giorni, con toni molto decisi.

Milan, Inter e Juventus in rosso, l’ex DG Paolillo fa chiarezza e ammette: “La legge non è stata uguale per tutti”

A tornare sulle parole del DS della Lazio è Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell’Inter e padre fondatore del Fairplay Finanziario. Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “La UEFA ha decisamente lasciato correre molto, a volte accettando anche tante elusioni. Questo è stato un vantaggio per alcuni e uno svantaggio per altri, non c’è dubbio”.

E ancora, Paolillo è netto: “Purtroppo le tante attese che c’erano sul Fairplay Finanziario e sulla sua utilità sono state disattese. E alla fine la legge non è stata uguale per tutti in tanti casi. Ora c’è bisogno di regole che vengano seguite e rispettate da tutti, anche se molte squadre non sanno cosa significhi autoregolarsi”.