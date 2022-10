Roma-Napoli, brutte notizie per Kvaratskhelia? E Mourinho gongola

Il Napoli si avvicina al prossimo e delicato match contro la Roma, ma occhio alle ultime: non arrivano belle notizie per Kvaratkshelia?

Proprio come lo scorso anno, il Napoli arriva in forma smagliante alla trasferta dell’Olimpico. Nel 2021, però, a Mourinho bastò issare le barricate per arginare la formazione di Spalletti e fermare il ruolino di marcia (quasi) da record degli azzurri. E quest’anno spera di replicare il risultato e la prestazione della passata stagione.

Farlo, tuttavia, non sarà semplice. Anche perché questo Napoli 2.0 sembra avere tutte le risorse e le armi per poter superare anche le difese più ostinate ed organizzate. E poi c’è un Kvaratskhelia in più, che quest’anno si è dimostrato indomabile ed imprendibile persino contro avversari di rango superiore, come il Liverpool vice campione della Champions League o il Milan fresco vincitore di Scudetto.

Roma-Napoli, Mourinho prepara lo scherzo a Kvaratskhelia: brutte notizie in arrivo?

Lo sa bene anche Mourinho, che contro il Napoli e contro il georgiano dovrà attingere dal suo genio tattico per evitare il peggio per la propria Roma. Ragion per cui, attenzione al piano anti-Kvaratskhelia che lo Special-One è pronto a mettere in atto. E per l’ex Dinamo Batumi non sono previste ‘belle notizie’ all’orizzonte in vista della super sfida dell’Olimpico.

Come raccontato da ‘Sky Sport’, Mourinho sta preparando una ‘gabbia’ per l’esterno azzurro: Zalewski e Mancini saranno gli uomini deputati a limitarlo sulla fascia destra della Roma. E di lì anche i centrocampisti dovranno essere disposti e scattanti anche a triplicare la marcatura, ove mai servisse. Insomma, non si prospetta una gara semplice per Kvara: Spalletti avrà già pronto il piano per ‘liberarlo dalla gabbia’ di Mou?