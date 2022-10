Napoli, che affronto a Kvaratskhelia: il terzino lancia la sfida

Il Napoli questo weekend scenderà in campo contro la Roma, ma nel frattempo alcune dichiarazioni stupiscono i tifosi: il protagonista è Kvaratskhelia.

Il Napoli, domenica sera, scenderà in campo contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il big match metterà ancora una volta alla prova gli azzurri, ma la squadra di Luciano Spalletti non vuole farsi trovare impreparata. Nel frattempo, alcune dichiarazioni hanno stupito e hanno fatto riferimento, come di consueto sta accadendo, a Kvaratskhelia.

Che Kvaratskhelia sia diventato uno dei protagonisti indiscussi di questo Napoli è indubbio. Il georgiano ha conquistato i suoi tifosi grazie a gol, giocate entusiasmanti e voglia di lavorare per mostrare le proprie qualità.

Questa volta a parlare di lui è un giocatore di Serie A in persona. Si tratta di Fabiano Parisi, giovane terzino sinistro dell’Empoli che in questa stagione si sta mettendo in mostra al seguito di Paolo Zanetti. Ecco cos’ha riferito il classe 2000.

Napoli, Parisi parla di Kvaratskhelia e con l’occasione anche di Leao: la risposta spiazza i tifosi

Come rivelato da Fabiano Parisi a ‘TuttoMercatoWeb’, quindi: “Leao e Kvaratskhelia non mi preoccupano. Dal momento che sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni”.

“Però – ha aggiunto – meglio siano dall’altra parte!“. In generale sulla nuova stagione, poi, Parisi ha dichiarato: “Sono sempre stato molto tranquillo. Sono giovane ma so gestire bene la situazione. Sapevo dell’interesse della Fiorentina ma sono concentrato, da sempre, sugli obiettivi dell’Empoli. Cerco sempre di migliorarmi, quel che succederà si vedrà più avanti”.