“Cosi bloccherà Kvara”: Roma-Napoli, spunta il piano di Mourinho

Come fermare il fenomeno del momento, Kvicha Kvaratskhelia? Josè Mourinho ha studiato un piano in vista di Roma-Napoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma, un’altra squadra che ha dimostrato di essere in forma in questa fase della stagione. I giallorossi arrivano in campionato da tre vittorie consecutive, che hanno cosi spinto la squadra di Mourinho fino al quarto posto in classifica, appena sopra la Lazio. Le ambizioni della piazza sono alte, soprattutto dopo la campagna acquisti fatta in estate, con l’arrivo di giocatori importanti come Paulo Dybala.

Vero è che l’argentino non ci sarà contro il Napoli (causa infortunio), ma è altrettanto vero che la compagine capitolina è attrezzata per dare del filo da torcere alla squadra di Spalletti, al momento capolista della classifica di Serie A.

Il Napoli, dal canto suo, è chiamato a dare continuità ai risultati ottenuti fino a questo momento. La corazzata azzurra ad oggi sembra davvero inarrestabile, e per la legge dei grandi numeri le insidie giallorosse potrebbero rappresentare un elemento davvero probante per i ragazzi di Spalletti.

Roma-Napoli, il piano di Mourinho per fermare Kvara

Josè Mourinho è un attento stratega, e di sicuro avrà studiato attentamente gli azzurri per non farsi trovare impreparato. Uno degli elementi che sta maggiormente stupendo in questa prima parte di stagione è di sicuro Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è arrivato tra lo scetticismo di chi non lo aveva mai visto giocare, e di chi invece ha assicurato fin dall’inizio si trattasse di un vero e proprio crack.

Il numero 77, ad oggi, sta confermando le qualità sulle quali Cristiano Giuntoli ha puntato in sede di mercato. Alla Roma servirà un piano attento per fermarlo. Ed è proprio questa l’idea di Mourinho, almeno stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’: trovare una formula che possa fermare Kvara.

L’allenatore della Roma – riporta l’emittente satellitare – avrebbe pronta una mossa ‘ad hoc’ per provare a porre un freno alla forza d’uro del georgiano: Mancini fingerà da braccetto di destra, proprio sul lato del georgiano, dando cosi supporto a Zalewski. Quest’ultimo avrà il compito di tenere a bada negli uno contro uno l’ex Rubin Kazan.