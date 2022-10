Napoli, rebus attacco per la Roma: Spalletti ha pronta la soluzione

La sfida Roma-Napoli si avvicina e il mister Luciano Spalletti è chiamato a prendere una decisione su chi schierare in attacco in occasione del match.

Da che aveva una possibilità di scelta limitata a causa dell’infortunio di Victor Osimhen, allo stato attuale Luciano Spalletti ha l’imbarazzo della scelta rispetto a chi schierare in campo. L’allenatore del Napoli, infatti, non può evitare di riconoscere il grande impegno di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, durante il periodo di assenza del nigeriano. Perciò ha dinanzi a sé una scelta difficile da compiere.

Subentrato a gara in corso sia contro l’Ajax che contro il Bologna, Osimhen ha dimostrato di avere grande voglia di tornare al gol e l’ha fatto in entrambe le occasioni. Il centravanti azzurro si è mostrato piuttosto bene fisicamente ed ha aggredito gli spazi lasciati per lui in verticale, nonché la sua presenza di è fatta notare come leadership anche tra i compagni in campo.

Tuttavia, è innegabile il contributo che Raspadori e Simeone hanno offerto in questo inizio di campionato e lo spazio che quindi meriterebbero in campo.

Roma-Napoli, rebus in attacco per Spalletti: la decisione è (quasi) presa

Secondo quanto riferisce ‘SKY’, al momento chi sicuramente partirà dalla panchina sembra essere Giovanni Simeone. Il tecnico Spalletti nutre grande stima nei suoi confronti e ritiene che possa essere un uomo decisivo per la squadra soprattutto nella fase finale del match per offrire maggiori soluzioni in caso di una partita bloccata.

Tra gli altri due, invece, al momento sembra essere in leggero vantaggio Victor Osimhen per partire dal 1′ di gioco. Ciò non significa che la decisione sia già stata presa, anzi. In questi ultimi giorni di preparazione al match, il tecnico Spalletti studierà con attenzione sia il nigeriano che Raspadori, prima di pronunciarsi.