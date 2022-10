“Giuntoli lo scartò per Anguissa…”: Roma-Napoli, spunta il retroscena

Domenica ci sarà la gara tra Roma e Napoli, ma in queste ore è stato svelato un curioso retroscena su Giuntoli ed un giocatore capitolino.

Dopo la vittoria contro il Bologna dell’ultimo turno di campionato, il Napoli è atteso da un duro ostacolo da superare. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, domenica sera affronterà all’Olimpico la Roma di José Mourinho.

I giallorossi, infatti, nonostante i tanti infortuni, hanno cominciato bene il campionato, considerando che hanno un distacco dal Napoli capolista di soli 4 punti. Luciano Spalletti spera di recuperare Anguissa per il match contro la Roma.

Il centrocampista camerunense, tuttavia , anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo e, molto probabilmente, non sarà rischiato da Luciano Spalletti. Proprio Frank Anguissa, intanto, è protagonista di un retroscena svelato nelle ultime ore.

Roma-Napoli, il retroscena: “Giuntoli scarto Camara per prendere Anguissa”

Il quotidiano romano ‘Leggo’, infatti, ha così scritto sulla scelta del Napoli di prendere l’ex Fulham e non Camara, ora alla Roma di Mourinho: “Due estati fa ci furono dei contatti tra il club partenopeo e Camara, ma Giuntoli lo scartò per prendere Anguissa. Il centrocampista capitolino, quindi, ha un conto in sospeso con gli azzurri”.

Se per Anguissa c’è comunque qualche speranza di averlo a disposizione con la Roma, per Salvatore Sirigu non c’è alcuna possibilità. Infatti, l’estremo difensore italiano, come comunicato dallo stesso Napoli, ha riportato un risentimento muscolare.