Roma-Napoli, Kvaratskhelia rischia grosso: Mourinho ha deciso

La lavagna tattica di Mourinho non agevolerà Kvara: per il georgiano del Napoli, quella con la Roma, potrebbe essere una gara difficile

La settimana che accompagna il countdown verso il big match di domenica sera tra Roma e Napoli è scandita per i due tecnici dalla preparazione delle mosse tattiche con cui di creare difficoltà all’avversario. Il confronto tra le due formazioni vede Mourinho e Spalletti come grandi protagonisti alla lavagna tattica.

Nessuno dei due vuole perdere un match già molto importante. La Roma per continuare a salpare in zona Champions, il Napoli per confermare la propria leadership tattica e di classifica. Il confronto dell’Olimpico potrebbe regalare emozioni forti. Intanto, dalla capitale studiano il modo per fermare Kvaratskhelia.

Roma, Mourinho prepara una trappola per Kvaratskhelia: possibile raddoppio sistematico sul georgiano

Molta della concentrazione di José Mourinho è dedicata al modo in cui fermare Kvaratskhelia. A tratti, l’attaccante georgiano del Napoli sembra irrefrenabile nelle sue scorribande. L’obiettivo della Roma è quello di limitare lo strapotere dell’ex Rubin Kazan lungo la fascia.

Sulla corsia destra, il tecnico portoghese – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ sembra orientato a piazzare il rientrante Karsdorp. All’olandese toccherà l’ingrato compito di reggere l’urto di Kvara. Un compito molto ostico per il laterale destro della Roma che peraltro non scende in campo dal 15 settembre.

Per dare una mano alla sua azione, Mou istruirà anche Gianluca Mancini a non perdere le tracce del georgiano. Il difensore giallorosso sarà l’uomo incaricato al raddoppio sull’attaccante del Napoli nel tentativo di non concedergli troppo spazio.