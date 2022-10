Calciomercato Inter, può dire addio a gennaio: Marotta spiazzato

L’Inter rischia di perdere un calciatore già durante il calciomercato di gennaio. Inzaghi ha ancora una chance per evitare di perderlo.

Simone Inzaghi continua a lavorare senza sosta in vista della prossima gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Leggermente in ritardo rispetto alle prime della classe, la sua Inter ha un solo obiettivo. Il tecnico e la dirigenza puntano a racimolare il maggior numero di punti possibili fino alla sosta per il Mondiale di Qatar 2022.

Per farlo servirà l’aiuto di tutti i calciatori a disposizione e, in quest’ottica, c’è grande attesa per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter sarà ancora out per la trasferta di Firenze, ma l’obiettivo è recuperarlo a pieno per la gara di Champions League in programma il prossimo mercoledì.

Inter, Gosens può dire addio a gennaio

Inzaghi punta su tutti, ma c’è un calciatore che, fino a questo momento, ha collezionato pochi minuti in campo. Di conseguenza, il mal di pancia appare quasi inevitabile. Per questo motivo, già durante il calciomercato invernale, tutto può cambiare. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, Robin Gosens scalcia, alla ricerca di maggiore minutaggio con la casacca dei nerazzurri.

Il terzino tedesco, seguito in Bundesliga e corteggiatissimo durante l’estate dal Bayer Leverkusen, potrebbe dire addio in inverno. Il club tedesco, durante l’ultima finestra di trasferimenti, aveva già presentato una offerta congrua rifiutata dal club di Steven Zhang. Tutto dipenderà da quanto giocherà Gosens fino ai Mondiali. Qualora non venisse utilizzato, potrebbe seriamente pensare di dire addio all’Inter.