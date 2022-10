Niente Napoli in estate, ora c’è l’ennesima batosta per Cristiano Ronaldo

Avvicinato più volte in estate al Napoli e a molte altre squadre, Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United: una scelta poco felice.

Campione epocale, capace di collezionare 5 Champions League e altrettanti Palloni d’Oro, Cristiano Ronaldo ha scritto la storia del calcio. Per qualcuno è il più forte di sempre, per quasi tutti rientra comunque nel novero dei migliori di tutti i tempi. Ma purtroppo anche per lui sembra arrivato l’inevitabile tramonto.

Protagonista in estate del calciomercato del Napoli e non solo, CR7 è sembrato più volte in procinto di lasciare il Manchester United. Ai Red Devils era tornato nell’estate 2021, dopo aver chiuso bruscamente la sua avventura italiana alla Juventus. L’obiettivo era quello di tornare grande nel club che lo aveva lanciato, la realtà si è rivelata invece amara al di là dei numeri.

Cristiano Ronaldo la scorsa stagione ha segnato 24 gol, 6 in 7 gare di Champions League. Ma stavolta le sue segnature non sono servite per vincere alcun trofeo, né per arrivare tra le prime quattro della Premier League. Soprattutto non sono bastate per convincere della sua utilità il nuovo allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, che da subito è sembrato considerarlo un giocatore come tutti gli altri.

Il tramonto di Cristiano Ronaldo: nessuna offerta per lui

I ripetuti tentativi di cambiare aria in estate non lo hanno poi certo aiutato a migliorare il rapporto con il tecnico e i compagni. Tentativi inutili, perché alla fine nessun club ha spinto davvero per averlo tra le proprie fila alle condizioni dettate da lui stesso e dall’agente Jorge Mendes.

Una situazione che sembra destinata a ripetersi anche a gennaio, secondo la ESPN, e che potrebbe essere la stessa anche a giugno 2023, quando il contratto con il Manchester United scadrà. Ronaldo è rimasto dov’era, ma nelle ultime gare è sembrato sempre più un separato in casa, prima quando si è allontanato dalla panchina durante la sfida con il Tottenham e poi non andando neanche a sedervisi nell’ultima gara pareggiata con il Chelsea.

Proprio i Blues sembravano interessati al suo ingaggio. Ma le cose potrebbero essere cambiate, e CR7 non avrebbe più lo stesso appeal a livello mondiale. Napoli poteva essere un’occasione, ma è sfumata e forse, a dire la verità, non è mai stata davvero un’opzione concreta. Certo, guardando come sono andate le cose, il campione portoghese forse potrebbe avere oggi più di un rimpianto.