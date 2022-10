Milan, doccia gelata o manna per Pioli? In arrivo l’ufficialità

Una buona notizia per Stefano Pioli, ma l’ufficialità ci sarà soltanto domani. I tifosi del Milan vivono ore di grande apprensione

Non solo sorrisi per Stefano Pioli dopo Milan–Monza. Durante la partita infatti il tecnico ha perso altri due giocatori per infortunio: Brahim Diaz e Sergino Dest, entrambi costretti ad uscire anzitempo dal campo.

Per lo spagnolo si è trattato di una contrattura al gluteo sinistro, mentre l’americano affaticamento. I due giocatori oggi si sono sottoposti agli esami strumentali e la notizia è sicuramente positiva per il Milan. Per nessuno dei due c’è infatti una lesione, questo vuol dire che l’entità degli infortuni è lieve e non preoccupante. Ma nonostante questo entrambi non sono certi di rientrare fra i convocati per la prossima partita dei rossoneri.

Milan, bisogna aspettare domani: Pioli e tifosi sperano

Il Milan tornerà in campo martedì per la quinta e decisiva partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria: i rossoneri devono per forza vincere per poter ancora sperare in una qualificazione agli ottavi della competizione. Un match molto delicato quindi in uno stadio caldissimo e difficile per chiunque. L’avversario è alla portata ma non va sottovalutato (per info chiedere al Chelsea, sconfitto proprio in Croazia nel match di debutto).

Brahim Diaz sembra avere più probabilità di essere convocato rispetto a Dest, ma l’ufficialità si saprà soltanto domani. I rossoneri si allenano alle 11:00 a Milanello per la rifinitura e solo lì si saprà se i due giocatori saranno disponibili o meno per questa difficile trasferta. Lo spagnolo, autore di una doppietta contro il Monza, vive un momento molto positivo e in questo momento è considerato più avanti rispetto a De Ketelaere.

Se non dovesse farcela, è probabile che il belga partirà dal primo minuto. L’ex Bruges è alla disperata ricerca del suo primo gol in rossonero: ieri ci è andato molto vicino, ma ha sciupato un’occasione clamorosa. Per quanto riguarda Dest, per il Milan è una vera e propria emergenza quella del terzino destro: ricordiamo che sono out già Calabria e Florenzi, l’unica alternativa in quel ruolo è Kalulu.