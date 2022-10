Napoli, l’indizio social fa esplodere i tifosi: succede prima della Roma

L’indizio social è appena arrivato sui social del Napoli: i tifosi sono certi, può succedere nel match contro la Roma di stasera

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Roma–Napoli, una delle partite più attese di questo week-end. Una trasferta da non sottovalutare allo Stadio Olimpico, in un clima sempre caldo e molto ostile. Ma la squadra di Spalletti in questi mesi ha acquisto forza e consapevolezza: con una prestazione di livello può portare a casa il risultato.

I tifosi sono curiosi di sapere quale sarà la formazione scelta dall’allenatore. In particolar modo, c’è una decisione che sta tenendo banco in questi giorni a Castel Volturno: Victor Osimhen titolare o no? I sostenitori azzurri sono divisi: c’è chi lo vorrebbe in campo dal primo minuto e chi, invece, darebbe ancora fiducia a Giacomo Raspadori. Il nigerino è rientrato da poco e ha subito lasciato il segno con due reti. Intanto sui social è arrivato un indizio che sembra risolvere questo dubbio, o forse no…

Roma-Napoli, Spalletti ha già deciso? L’indizio è eloquente

Il Napoli ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di presentazione del match di oggi. Il giocatore scelto per questa grafica è… Osimhen. Un indizio? Alcuni tifosi pensano di sì e lo stanno scrivendo in questi minuti sui social, ma chiaramente bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di avere la conferma ufficiale. Ma la foto scelta dal Napoli potrebbe non essere un caso.

Osimhen è un giocatore molto importante per questo Napoli e la sua fisicità potrebbe essere utile contro i tre difensori giallorossi. Inoltre è un elemento che può davvero far male in profondità. Raspadori ha caratteristiche completamente diverse, tant’è che i due potrebbro formare una coppia d’attacco di tutto rispetto. Ma per adesso Spalletti non ha intenzione di cambiare modulo, e fa bene. Dunque, chi sarà il titolare a Roma? Lo scopriremo a breve, ma l’indizio è molto evidente.