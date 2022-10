Roma-Napoli, brutte notizie per Kvaratskhelia: arriva la rivelazione

Kvaratskhelia, uno dei protagonisti più attesi di Roma-Napoli, potrebbe avere una sgradita sorpresa stasera sul prato dell’Olimpico.

Con tutto il rispetto per le altre gare in programma, il main event dell’11° turno della Serie A 2022/2023 è senza dubbio rappresentato da Roma-Napoli. La gara, che andrà in scena stasera all’Olimpico, mette di fronte due grandi squadre che hanno deciso di inseguire grandi obiettivi, pur se ancora non pronunciandoli troppo ad alta voce.

La Roma allo Scudetto preferisce non pensare, ma è difficile farlo quando in panchina hai uno come José Mourinho e sei reduce da 3 successi consecutivi con il 1° posto distante solo 4 lunghezze. Primo posto occupato – in coabitazione con il Milan, almeno nel momento in cui scriviamo – dal Napoli, vera e propria rivelazione di questo inizio di stagione.

Chiaro che si può anche non chiamarlo “scontro diretto”. Ma questo è quello che sarà la sfida di stasera, una gara tutta da seguire, che regalerà grandissime emozioni e dove tantissimi sono i nomi candidati a essere protagonisti. Uno dei più papabili, naturalmente, è quello del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che ha già conquistato il cuore dei tifosi napoletani e di tutti gli appassionati.

Classe 2001, colpo di calciomercato del Napoli costato appena 10 milioni di euro, Kvaratskhelia ha iniziato la stagione con numeri impressionanti: 14 presenze, 7 gol, 8 assist, slalom ripetuti che hanno più volte mandato in bambola le difese avversarie. Numeri che hanno ovviamente attirato l’attenzione di Mourinho in vista di stasera.

Mourinho, piano speciale per Kvaratskhelia

Come ha riportato il giornalista di Sky Angelo Mangiante presentando Roma-Napoli, lo Special One avrebbe già in mente una mossa tattica pensata appositamente per contenere il georgiano: “Mourinho proverà a fermarlo con una gabbia apposita costituita da Mancini e Zalewski. Quest’ultimo giocherà titolare perché è più pronto rispetto a Karsdorp e più dotato in fase difensiva”.

Una gabbia per Kvaratskhelia con la speranza di contenerlo. Questa è la mossa della Roma per provare a limitare il talento georgiano, riconosciuto tra i più pericolosi degli avversari. Così come Lobotka, faro del centrocampo che verrà aggredito alto da Mady Camara. Il guineano è più mobile di Matic e per questo in campo dal primo minuto al posto dell’ex Manchester United.

Roma-Napoli sarà sfida tra diversi talenti purissimi in campo. Ma anche tra due allenatori considerati tra i più bravi al mondo, pronti a sfidarsi in una serie di mosse e contromosse degne dei migliori scacchisti. Quale sarà ora la mossa di Spalletti?