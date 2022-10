Roma-Napoli, caos dopo il triplice fischio: l’assurdo gesto ha spiazzato tutti

Il Napoli vince e convince all’Olimpico contro la Roma. Decide Osimhen, ma nel finale gara scoppia un’importante polemica con l’arbitro.

Vittoria importante del Napoli di Luciano Spalletti che espugna l’Olimpico grazie alla rete di Victor Osimhen, conquistando così la vetta solitaria in classifica. Ennesimo successo consecutivo del Napoli che non si ferma più e lancia un chiaro segnale a tutte le avversarie.

Una stagione che inizialmente sembrava dover andare in maniera differente e che invece sta vedendo gli azzurri dominare in diversi campi italiani ed europei. Gli azzurri vincono per la seconda volta in poche settimane all’Olimpico e regalano un lampo scudetto ai propri tifosi.

Una vittoria nel complesso meritata, ma che ha portato a clamorose polemiche nel post partita ed un episodio incredibile che ha coinvolto l’arbitro Irrati ed il difensore del club giallorosso Rick Karsdorp. L’olandese è protagonista di un episodio destinato a far discutere nelle prossime settimane.

Roma-Napoli, Karsdorp espulso nel finale

Nel post partita si è creato un parapiglia incredibile con il difensore olandese Rick Karsdorp protagonista. L’arbitro Irrati ha sventolato un cartellino rosso e successivamente Karsdorp è andato faccia a faccia con il giocatore letteralmente infuriato e protagonista di uno spintone verso l’arbitro.

Secondo quanto riporta il sito Forzaroma.info l’arbitro avrebbe erroneamente colpito il giocatore al ginocchio con la gamba e per questo motivo Karsdorp l’avrebbe spintonato via. Una questione sul quale urge fare chiarezza con l’esterno olandese che rischia di incorrere in una lunga squalifica.