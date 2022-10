Il Napoli espugna l’Olimpico! Osimhen stende la Roma di Mourinho

Il Napoli vince ancora! La squadra azzurra è andata a prendere i tre punti anche all’Olimpico, superata la Roma di Mourinho.

I tifosi del Napoli possono fare festa, ancora una volta! Vinta una partita difficile. Partita complicata da interpretare ma che ha avuto un epilogo positivo grazie a quello che è stato un gran gol firmato da Victor Osimhen.

Napoli e Roma che hanno giocato una partita fronteggiandosi in maniera feroce, cercando di mettere in difficoltà il rispettivo avversario seppur cercando di concedere poco. E cosi proprio il primo tempo è stato decisamente equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a sfruttare gli spazi (pochi) tra le linee avversarie. Un primo tempo dove a tenere banco è stato un episodio da Var.

Calcio di rigore concesso al Napoli per fallo di Rui Patricio in uscita su Ndombele. Irrati prima ha indicato il dischetto, poi è stato richiamato dal Var. Episodio dubbio, si va al monitor: e cosi l’arbitro ha deciso di tornare sui suoi passi visto il tocco del portiere sul pallone insieme a quello del centrocampista azzurro. Delusione per gli azzurri, gioia dagli spalti e partita che probabilmente proprio da questo episodio si è accesa in maniera importante, anche in termini di nervosismo.

Osimhen straripante

Anche nella ripresa il copione parla di due squadre che hanno messo in campo tutto, compreso un valore agonistico che è andato in costante crescendo. Testimonianza sono i diversi cartellini gialli che hanno colpito i giocatori in campo ma anche i due allenatori, entrambi sanzionati dal direttore di gara.

Poi l’episodio chiave, che ha cambiato tutto: ancora una volta è stato Victor Osimhen a rendersi protagonista di un’azione personale straripante: incontenibile l’attaccante nigeriano, che sovrasta la difesa avversaria e scarica in rete il gol dello 0-1. Gioia incontenibile per i tifosi azzurri, compresi quelli presenti allo Stadio Olimpico.

E cosi gli azzurri hanno portato a casa una vittoria importante, strappando tre punti su un campo difficile come l’Olimpico ma soprattutto vincendo una partita davvero complicata.