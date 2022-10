Calciomercato Inter, annuncio improvviso: salti di gioia per Inzaghi

Inter, annuncio improvviso per il mercato dei nerazzurri. Salti di gioia per Inzaghi e per Marotta, succede tutto in diretta: il motivo

La vittoria di Firenze è stato l’ennesimo mattoncino di una risalita che l’Inter sta provando a compiere nei confronti del Napoli e delle altre big in alto alla classifica. La strada, però, è ancora lunga ed impervia, e occorre molto tempo prima che la formazione di Simone Inzaghi possa dirsi pienamente guarita dagli scivoloni di questo inizio di stagione.

Tuttavia, il prossimo rientro di Romelu Lukaku è certamente una buona notizia. Ritrovare il belga sarà cruciale per le ambizioni Scudetto dei nerazzurri, che sperano in un rientro al 100% dell’ex bomber di Chelsea e Manchester United. Una buona notizia potrebbe arrivare, però, anche dal mercato, con una rivelazione che fa compiere i salti di gioia a Simone Inzaghi e all’AD Beppe Marotta.

Inter, che rivelazione sul mercato: c’è l’annuncio in diretta

A dare l’annuncio in diretta è l’ex Antonio Cassano, nel corso dell’ormai nota ‘Bobo TV’. Il talento di Bari Vecchia non ha dubbi e anticipa: “Ho fatto le mie verifiche e posso dirvi una cosa. Prima del Mondiale in Qatar, l’Inter farà un’offerta di rinnovo davvero molto importante a Skriniar, intorno ai 6 milioni di euro a stagione”.

Un qualcosa che avrebbe il sapore della manna per Inzaghi e i tifosi dell’Inter, che temono di perdere a zero il fortissimo difensore slovacco. Già nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’ex Sampdoria sembrava ormai diretto al Paris Saint-Germain. Adesso, la piazza meneghina sogna il jolly di Marotta e Ausilio per convincere Skriniar a restare all’Inter senza intaccare troppo il bilancio del club.