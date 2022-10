Napoli, spunta lo splendido ‘messaggio’ che avrebbe commosso Maradona

Napoli, dopo la vittoria con la Roma spunta fuori lo splendido messaggio che avrebbe commosso Diego Armando Maradona: il motivo

Quasi due anni senza Diego Armando Maradona, quasi due anni senza una delle leggende più brillanti del calcio mondiale. Napoli non dimentica il proprio idolo e non dimentica di onorarlo in qualsiasi occasione. Non solo i suoi tifosi, ma anche la società di Aurelio De Laurentiis si è sempre mostrata attenta alla memoria del Pibe de Oro.

Alla memoria, ma anche alle radici del fuoriclasse argentino. Dopotutto, l’asse che viaggia da Napoli a Buenos Aires ormai è forte ed indissolubile. Un rapporto che è sfociato in un vero e proprio gemellaggio, tra due popoli e due città così simili e analoghe tra loro. E ora che il Boca Juniors è tornato campione d’Argentina, gli azzurri non si sono risparmiati dal pagare il proprio omaggio agli Xeinezes.

Napoli ed il messaggio al Boca Juniors che avrebbe commosso Maradona

“Otra… otra vuelta Boca”, e poi una foto di Maradona che esulta con la maglia divisa tra i colori azzurri e quelli gialloblù: così la SSC Napoli celebra il ritorno al trionfo del Boca Juniors, con un bellissimo messaggio su Twitter e diretto al club che (alla pari di quello partenopeo) ha amato il Pibe de Oro come nessuno.

E pronta è arrivata anche la risposta del Boca: “Grazie mille fratelli”, a sigillare e ufficializzare un gemellaggio che avrebbe commosso lo stesso Maradona. Napoli e Buenos Aires, il Napoli ed il Boca Juniors: due realtà e due mondi così simili eppure così distanti, per sempre uniti nel nome di Diego.